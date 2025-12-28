Milan Verona streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Milan Verona streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

MILAN VERONA STREAMING TV – Oggi, domenica 28 dicembre 2025, alle ore 12,30 Milan e Verona scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la 17esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Milan Verona in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Milan e Verona sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Milan Verona è in programma per le ore 12,30 di oggi, domenica 28 dicembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Milan Verona in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana Y., Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.

VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Cham, Gagliardini, Serdar, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban G. All. Zanetti.