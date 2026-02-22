Milan Parma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Milan Parma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

MILAN PARMA STREAMING TV – Oggi, domenica 22 febbraio 2026, alle ore 18 Milan e Parma scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la 26esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Milan Parma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Milan e Parma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Milan Parma è in programma per le ore 18 di oggi, domenica 22 febbraio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Milan Parma in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana Y., Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic.

PARMA (3-5-1-1): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabè, Keita M., Sorensen O., Valeri; Strefezza; Pellegrino M.