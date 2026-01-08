Milan Genoa streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Milan Genoa streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

MILAN GENOA STREAMING TV – Oggi, giovedì 8 gennaio 2026, alle ore 20,45 Milan e Genoa scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la 19esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Milan Genoa in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Milan e Genoa sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Milan Genoa è in programma per le ore 20,45 di oggi, giovedì 8 gennaio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Milan Genoa in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri.

GENOA (3-5-2): Leali; Otoa, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.