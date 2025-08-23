Icona app
23 agosto 2025
Sport

Milan Cremonese streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

di Anton Filippo Ferrari
Milan Cremonese streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

MILAN CREMONESE STREAMING TV – Oggi, sabato 23 agosto 2025, alle ore 20,45 Milan e Cremonese scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la prima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Milan Cremonese in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Milan e Cremonese sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Milan Cremonese è in programma per le ore 20,45 di oggi, sabato 23 agosto 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Milan Cremonese in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupinian; Pulisic, Gimenez

CREMONESE (3-5-2): Audero; F.Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; De Luca, Bonazzoli

TUTTE LE NOTIZIE SULLA SERIE A
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca