Mick Schumacher in Formula 1: correrà con la Haas

Adesso è ufficiale. Mick Schumacher, il 21enne figlio del sette volte campione del mondo Michael, debutterà il prossimo anno in F1 al volante della Haas. Ad annunciarlo la stessa casa automobilistica. Prosegue dunque la dinastia Schumacher ai massimi livelli della Formula 1. Già pilota nell’orbita della Ferrari Driver Academy, Mick ha conquistato in carriera il titolo europeo in Formula 3 nel 2018 ed è a un passo dal Mondiale di F2.

Inizierà a conoscere il suo nuovo team in occasione delle prime libere del Gran Premio di Abu Dhabi del 13 dicembre prima di partecipare ai test in programma il 15 dicembre sullo stesso circuito di Yas Marina. “La prospettiva di essere sulla griglia di partenza della F1 il prossimo anno mi rende incredibilmente felice, sono semplicemente senza parole – ha commentato il 21enne – Ringrazio la Haas, la Ferrari e la Ferrari Driver Academy per la fiducia riposta in me e ringrazio anche i miei genitori: so che devo loro tutto. Ho sempre creduto che avrei realizzato il mio sogno di correre in Formula Uno”.

