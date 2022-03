Maratona di Roma 2022: il percorso, la mappa

Qual è il percorso della Maratona di Roma 2022, in programma nella mattinata di oggi, domenica 27 marzo? L’evento, giunto alla sua 27esima edizione, si appresta a raggiungere nuovi traguardi sportivi. Il percorso parte da via dei Fori Imperiali, inteso anche come traguardo per i partecipanti, quest’anno circa 11mila, che percorreranno 42,195 km. Una volta partiti da Via dei Fori Imperiali, gli atleti possono ammirare tutte le bellezze della città eterna passando per Piazza Venezia, Piazza San Marco fino alla Bocca della Verità. Dopodiché il percorso della Maratona di Roma 2022 prosegue per Piazziale Ostiense, per poi raggiungere il Lungotevere e arrivare a Largo Marzi. La maratona continua passando per Piazza del Risorgimento, Via Vittoria Colonna, Piazza della Libertà, Via Flaminia, Piazza delle Belle Arti. E ancora a Via del Corso, Piazza del Popolo, Piazza di Spagna, Largo del Tritone, Piazza Borghese, Piazza Navona, Piazza Sant’Andrea della Valle. E infine Piazza del Gesù, Piazza Venezia e via di ritorno a Via dei Fori Imperiali.

Questa esperienza permette ai partecipanti di percorrere un itinerario fatto di importanti meraviglie storiche ed è questo che rende questo evento ancor più prezioso, poiché è l’unica maratona al mondo ad avere una simile ricchezza. La partenza è fissata alle ore 8:30, mentre l’arrivo è previsto intorno alle 15:15. Per approfondire ogni specifica tappa del percorso è possibile cliccare qui.