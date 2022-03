Maratona di Roma 2022: percorso, a che ora parte, strade chiuse e deviazioni

Domenica 27 marzo si svolge la Maratona di Roma 2022, un appuntamento diventato ormai imperdibile nella capitale e giunto alla sua 27esima edizione. Ma cosa sappiamo sul percorso? E a che ora parte? Quali sono le strade chiuse e le deviazioni di cui bisogna essere a conoscenza? Scopriamo tutte le informazioni riguardo l’evento.

Il percorso

Prima di scoprire qual è il percorso della Maratona di Roma 2022, è bene precisare che quest’anno i partecipanti sono circa undicimila. La Acea Run Rome The Marathon prevede un percorso di circa 30 metri di dislivello e 6 km di sanpietrini. Si parte e si ritorna a via dei Fori Imperiali, dove sarà poi allestito il traguardo. La Maratona toccherà tutti i punti caratteristici della capitale. Dal Colosseo e i Fori Imperiali, da cui si parte, i partecipanti dovranno poi passare per Piazza Venezia, percorrere la scalinata del Campidoglio, passare per il Teatro Marcello e la Bocca della Verità. Dopodiché sarà la volta del Circo Massimo, Porta San Paolo, Piramide Cestia, la Basilica di San Paolo, San Pietro per poi passare per il Foro Italico. A terminare il giro da Piazza Augusto Imperatore si arriva a Via Pacis, Piazza Navona, Piazza del Popolo e Piazza di Spagna. Questo è il percorso articolato della Maratona di Roma 2022. I partecipanti inoltre si fanno portatori di un messaggio di pace. Come riporta l’Ansa, ogni top runner avrà la bandiera della pace sul pettorale, un simbolo volto a sottolineare la propria vicinanza al popolo ucraino attaccato dalla Russia .

Maratona di Roma 2022: a che ora parte

Ora che abbiamo scoperto qual è il percorso previsto per l’appuntamento sportivo di domenica 27 marzo 2022, scopriamo invece a che ora parte la Maratona di Roma. La partenza è fissata ai Fori Imperiali domenica mattina alle 8:30. I partecipanti devono percorrere circa 42 chilometri. La fine del percorso è prevista intorno alle 15:15.

Strade chiuse e deviazioni bus

Vediamo quali sono le strade chiuse e le deviazioni previste domenica 27 marzo 2022 in occasione della Maratona di Roma 2022. Come riporta Roma Mobilità, sono ben dieci le linee dei mezzi pubblici che sono state sospese per la durata dell’evento. Eccole elencate: 2, 3, 30, 40, 64, 70, 77 e 280, 628 e 715. Altre dieci linee invece sono state deviate: 23, 69, 85, 160, 671, 714, 766, 982, C2 e C3. Oltre a quelle deviate, sono presenti anche le linee limitate che in totale sono 52. Per approfondire potete cliccare qui.

Chi ha intenzione di spostarsi per Roma centro durante il fine settimane deve sicuramente fare i conti con le deviazioni imposte dalla maratona. Ad esempio Via dei Fori Imperiali, da cui si parte e si fa ritorno per tutta la durata della corsa, è stata resa pedonabile per tutto il weekend. Per questo, sia sabato 26 che domenica 27, le linee bus che transitano su quel tratto di strada sono costrette a deviare il proprio percorso. Linee bus come 51, 75, 85, 87 e 118.