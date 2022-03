Maratona di Roma 2022: linee bus deviate

Domenica 27 marzo torna l’appuntamento con la Maratona di Roma 2022. La nuova edizione, la 27esima per la precisione, animerà le strade della capitale, ma creerà non pochi disagi a tutti i cittadini che avranno intenzione di vivere le strade del centro. Ma quali sono le linee bus deviate? Ci sono stazioni della metropolitana chiuse per l’occasione? Scopriamo tutto quello che bisogna sapere sulla nuova edizione della Maratona di Roma e quali sono i disagi a cui andranno incontro i cittadini nella giornata di domenica 27 marzo 2022.

Linee e bus deviati

Sono circa 11mila i partecipanti alla Maratona di Roma 2022. L’evento torna finalmente per le strade della capitale dopo il blocco causato dal Covid-19 (che ha sospeso l’edizione 2020) e che parte da Via dei Fori Imperiali. Partenza e arrivo combaciano e gli atleti dovranno percorrere 42,195 chilometri. Il percorso prevede il passaggio dei partecipanti per le zone più turistiche della città. Una corsa con veduta che toccherà punti strategici come le Terme di Caracalla, il Circo Massimo, Castel Sant’Angelo, Piazza del Popolo, Piazza di Spagna e Piazza Venezia. Per questo motivo è necessario comprendere quali sono le linee dei bus e dei mezzi pubblici che deviano il proprio percorso quest’oggi.

Per l’occasione sportiva, a Roma sono state sospese ben dieci linee di autobus che sono le seguenti: 2, 3 navetta, 30, 40, 64, 70, 77 e 280, 628 e 715. Quelle invece deviate sono nove: 23, 69, 85, 160, 671, 714, 766, C2 e C3. Altre linee bus invece sono state limitate per la circolazione di domenica 27 marzo 2022 e sono le seguenti: H, 8, 19, 32, 34, 44, 46, 49, 51, 52, 53 e 60, 62, 63, 71, 75, 80, 81, 83, 87, 89, 98, 115, 118, 128, 170, 180, 190, 200, 201, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 716, 718, 719, 775, 781, 792, 870, 881, 910, 911, 913, 916F e 990.

Mentre le linee bus subiscono variazioni, la metropolitana non sortisce particolari cambiamenti nel corso della giornata a causa della Maratona di Roma 2022. Anche per questo vi consigliamo di utilizzare questo mezzo di trasporto per eventuali spostamenti.