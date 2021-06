Lino Banfi: “L’esultanza di Immobile? È il mio David di Donatello”

Dopo il gol contro la Turchia, il centravanti dell’Italia Ciro Immobile si è rivolto alla telecamera pronunciando poche parole. In tanti si sono chiesti: “Cosa ha detto?”. A sapere la risposta una sola persona: Lino Banfi che la sera prima della partita aveva inviato un filmato col cellulare alla squadra con un suggerimento: “Se fate gol, urlate “porca putténa”.

“Ho capito subito cosa stava succedendo. Mentre correva verso la telecamera mi sono detto: vuoi vedere che lo fa davvero?”, ha detto l’attore a La Repubblica. “Come è nata l’esultanza? Il giorno prima della partita ho chiamato Chiellini, che è amico mio, e gli ho detto: posso mandare un piccolo video? Visto che sei il più anziano dentro lo spogliatoio, gli ho detto: mi chiami la squadra e il mister Mancini? Gli devo dire una cosa. Mister, ricordati il 5-5-5, che non è il modulo, ma una ricetta per quello che sta in cucina: cinque cozze pelose, cinque polipetti e cinque seppioline. E prima la zuppetta alla “porca putténa”, che è piccantina e vi dà la carica. E poi, mister, dal primo minuto: Spinazzola-Immobile. Punta su di loro, sicuramente il gol avverrà da questi quattro piedi. E se succede dovete farmi un piacere: mi dovete urlare un “porca putténa” davanti alla telecamera”.

Emozionato per il gesto degli azzurri? “Chiellini è mio amico, gli ho detto: il David di Donatello, che per i film che ho fatto non prenderò mai, me lo avete dato voi con quel gesto. Si sono commossi anche loro”.