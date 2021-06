Turchia Italia 0-3 | Euro 2020 | Formazioni | Gol | Risultato finale

L’Italia torna a vincere nel giorno in cui i tifosi rientrano allo stadio dopo mesi di attesa a causa della pandemia di Covid-19, aprendo nel migliore dei modi l’avventura europea. La nazionale guidata Roberto Mancini, nonostante un primo tempo a reti inviolate, batte la Turchia nel corso della partita inaugurale degli Europei (Euro 2020).

Succede tutto nel secondo tempo: gara sbloccata al 53esimo minuto dall’autogol di Demiral, raddoppio di Immobile al 66esimo su una corta respinta del portiere turco e tris di Insigne dopo un errore di Cakir. La reazione dei turchi non permette agli uomini di Senol Gunes di agguantare il pareggio. Gli azzurri ora guidano il Gruppo A degli Europei, in attesa dei risultati delle avversarie Galles e Svizzera.

PRIMO TEMPO

Zero a zero al termine del primo tempo tra Turchia e Italia: partita bloccata con gli azzurri che provano a scardinare l’ordinata difesa degli uomini di Senol Gunes senza riuscire a impensierire seriamente il portiere turco Ugurcan Cakir. Unico brivido al 22esimo minuto con un’incornata di Chiellini su calcio d’angolo battuto da Insigne. Pallone diretto sul sette e grande parata di Cakir. Finale caratterizzato da un tocco di mano in area del difensore turco Celik su traversone di Spinazzola. Dopo aver consultato il Var, il direttore di gara olandese Makkelie fa proseguire. Proteste degli azzurri.

SECONDO TEMPO

Dopo otto minuti di accelerazione della Turchia, al 53esimo minuto l’autogol di Demiral sblocca la gara portando in vantaggio gli azzurri. Raddoppia Ciro Immobile al 66esimo su una corta respinta del portiere Cakir su tiro di Spinazzola. In meno di un quarto d’ora, l’Italia segna anche il 3 a 0 con Lorenzo Insigne al 79esimo: Berardi sfrutta un errore di Cakir nel rinvio, servendo Immobile, che lancia in porta l’ex compagno del Pescara ai tempi di Zeman.

Turchia Italia: le parole di Mancini e Immobile

Le parole del commissario tecnico Roberto Mancini al termine della sfida contro la Turchia. “E’ una soddisfazione per l’Italia e per gli Italiani, era importante vincere qui a Roma, ma la strada per Wembley è ancora lunga”. Ciro Immobile dedica invece la vittoria a tutti i connazionali che soffrono e hanno sofferto per “questo maledetto virus”.

FORMAZIONI

TURCHIA: U. Çakır; Meraş; Ç. Söyüncü; M. Demiral; Z. Çelik; O. Yokuşlu; H. Çalhanoğlu; O. Tufan; Y. Yazıcı; K. Karaman; B. Yılmaz.

A disp.: T. Antalyalı; K. Ayhan; A. Bayındır; H. Dervişoğlu; M. Günok; O. Kabak; İ. Kahveci; O. Kökçü; M. Müldür; D. Toköz; E. Ünal; C. Ünder.

All. Şenol Güneş.

ITALIA: G. Donnarumma; L. Spinazzola; G. Chiellini; L. Bonucci; A. Florenzi; M. Locatelli; Jorginho; N. Barella; L. Insigne; C. Immobile; D. Berardi.

A disp.: F. Acerbi; A. Bastoni; A. Belotti; F. Bernardeschi; F. Chiesa; B. Cristante; G. Di Lorenzo; A. Meret; Emerson; M. Pessina; G. Raspadori; S. Sirigu.

C.t. Roberto Mancini.

Arbitro: Danny Makkelie.

GOL

Autogol di Demiral (53′); Immobile (66′); Insigne (79′)