Sport

Le prime parole di Lindsey Vonn dopo l’infortuno a Cortina: “La vera sconfitta nella vita è non provarci”

Immagine di copertina
Credit: AGF

La sciatrice rompe il silenzio dopo la rovinosa caduta alle Olimpiadi

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Sono affidate ai social le prime parole di Lindsey Vonn dopo il brutto infortunio rimediato a Cortina, durante la discesa libera valida per le Olimpiadi, in cui ha riportato una frattura scomposta del femore sinistro. L’atleta statunitense, tornata alle gare dopo cinque anni di inattività, ha scritto: “Ho sempre saputo che scendere era un rischio. La discesa libera è sempre stata e sarà sempre uno sport incredibilmente pericoloso. Il mio sogno olimpico non è finito nel modo in cui sognavo. Non è stato un lieto fine o una favola, è stata semplicemente la vita”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da L I N D S E Y • V O N N (@lindseyvonn)

La sciatrice, quindi, chiarisce: “Nella discesa libera la differenza tra un tracciato strategico e un infortunio catastrofico può essere minima. Per soli 13 centimetri, il mio braccio destro si è agganciato alla porta, facendomi girare e causando la caduta. Il crociato rotto e gli infortuni passati non vi hanno avuto nulla a che fare. Purtroppo, ho subito una frattura complessa della tibia che è stabile ma richiederà diversi interventi per essere riparata correttamente”. Operata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, l’atleta aggiunge: “Nonostante il dolore fisico intenso, non ho rimpianti. Essere al cancelletto di partenza è stata una sensazione incredibile che non dimenticherò mai. Sapere che avevo la possibilità di vincere è stata già una vittoria essa stessa. Sapevo che correre poneva un rischio. E questo è sempre stato e sempre sarà uno sport incredibilmente pericoloso”.

Nonostante tutto, Lindsey Vonn prova a trarre un insegnamento da quanto accaduto: “Proprio come nelle gare di sci, nella vita ci assumiamo dei rischi. Sogniamo. Amiamo. Saltiamo. E a volte cadiamo. A volte ci spezzano il cuore. A volte non realizziamo i sogni che sapevamo di poter avere. Ma questa è anche la bellezza della vita: possiamo provarci. Ho provato. Ho sognato. Ho saltato. Spero che se imparerete qualcosa dal mio percorso, sia quello di avere il coraggio di osare molto. La vita è troppo breve per non rischiare. Perché l’unico fallimento nella vita è non provarci. Credo in voi, proprio come voi avete creduto in me”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
