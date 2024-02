Lewis Hamilton alla Ferrari: il pilota inglese correrà per la scuderia di Maranello dal 2025

Clamoroso in Formula 1: Lewis Hamilton approda alla Ferrari a partire dal 2025. La notizia, anticipata dal Corriere della Sera, è stata ufficializzata dalla scuderia di Maranello in un comunicato.

Poco dopo l’ufficializzazione della separazione tra la Mercedes, l’attuale scuderia di Hamilton, e il pilota inglese, infatti, la Ferrari con un breve post sui social ha comunicato: “La scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà al team nel 2025, con un contratto pluriennale”.

Team Statement

Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH

