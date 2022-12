Mondiali, Lele Adani piange in diretta sulla Rai per l’Argentina campione

Lele Adani piange in diretta per la vittoria dell’Argentina ai Mondiali: è quanto accaduto al telecronista della Rai subito dopo il trionfo dell’Albiceleste che ha conquistato il terzo titolo iridato della sua storia al termine di una finale al cardiopalma con la Francia.

L’ex calciatore, che non ha mai nascosto la sua passione per il calcio sudamericano, è apparso letteralmente stremato al termine dei tempi supplementari, finiti con il risultato di 3 a 3, e prima dei calci di rigore decisivi per l’assegnazione della Coppa del Mondo.

Una scena che non è passata inosservata sui social sopratutto per la reazione del collega Claudio Marchisio che, guardando la sofferenza di Adani, è scoppiato a ridere.

TV / Mondiali, bufera sull’ultima puntata della Bobo Tv sulla Rai: la puntata era registrata Sport / Il gestaccio del portiere argentino Martinez

Adani distrutto prima dei rigori e Marchisio che scoppia a ridere 🤣pic.twitter.com/scDKxiZQZb — Calcio con la F Out Of Context (@FutboIOOC) December 18, 2022

Una volta terminata la partita, Adani si è lasciato andare alla commozione. “È stata una partita emotivamente forte – ha dichiarato il telecronista Rai con la voce rotta dall’emozione – Nella finale del 1986 l’Argentina era morta quando fu rimontata dal 2-0 al 2-2 dalla Germania. In quel momento Valdano guarda Burruchaga e dice: ‘Noi abbiamo Diego’. Adesso l’Argentina ha dimostrato di avere Leo Messi una volta in più”.