Su chi sia il più grande giocatore di tutti i tempi, Adani non ha dubbi: “Maradona”. E sulla sua passione sul calcio sudamericano rivela: “Ho sempre legato molto con i sudamericani. Lunghe serate in ritiro a parlare e a bere mate: Hernan ‘Valdanito’ Crespo, El Pupi Zanetti, El Chino Recoba, Carlos ‘Colorado’ Gamarra”.

“Ma l’amico più caro – aggiunge Adani – divenne Matias Almeyda: un hermano, un fratello. Andai a trovarlo a Buenos Aires, e scoprii il River. Di notte non dormivo: guardavo il campionato argentino, quello uruguagio, la Copa Libertadores, la Copa America… Lì ho capito cos’è la garra charrua”.

Ovvero “l’artiglio degli indios. È la rabbia con cui i nativi si difesero dagli invasori. Non si capisce il calcio sudamericano se non si coglie quel senso di ribellione che viene da dentro, che non accetta un No come risposta. È una passione al bordo della follia”.

Adani, poi, rivela di non sapere perché è stato licenziato da Sky (“Non me l’hanno mai spiegato”) e punge nuovamente il tecnico della Juventus Allegri: “Non si è evoluto. Lo farà, ne sono certo. Per ora, non mi piace come gioca e non mi piace come parla. Corto muso… Allegri non ha capito che il calcio contemporaneo deve dare emozioni”.

Sulla Bobo Tv dichiara che “È la cosa più rivoluzionaria. Mi sa che qualche suo collega giornalista la patisce un po’”, mentre difende il collega Cassano: “Antonio è un generoso. Siete voi che volete sempre ridurlo al trash. L’avete preso in giro quando disse che Julian Alvarez era meglio di Haaland; e adesso Alvarez è la sorpresa del Mondiale”.