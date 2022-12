Amato e allo stesso tempo molto criticato per le sue telecronache “emotive”, soprattutto quando si è trovato a commentare le partite dell’Argentina, Lele Adani non sarà tra le voci narranti della finale dei Mondiali, che domenica 18 dicembre vedrà contrapposte appunto la Seleccion Albiceleste e la Francia. La Rai ha infatti comunicato che la coppia di telecronisti sarà formata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, il duo che segue anche le partite della nazionale italiana. Stefano Bizzotto e Lele Adani racconteranno invece la finale per il terzo e quarto posto, Marocco-Croazia, prevista per sabato 17 dicembre. Una scelta, quella di Viale Mazzini, basata sulle gerarchie interne, dopo che la terza coppia – quella composta da Andrea Stramaccioni e Dario Di Gennaro – era stata sollevata a sua volta dall’incarico. Decisioni prese fin dall’inizio, hanno spiegato gli interessati. La Rai non ha modificato i suoi programmi nonostante il clamore mediatico generato proprio dalle telecronache di Adani.

I tifosi dell’Argentina fanno gli scongiuri: Adani-Bizzotto non hanno commentato una sola partita di Messi e compagni al Mondiale, la gara d’esordio, una sconfitta clamorosa contro l’Arabia Saudita. Per l’accoppiata Rimedio-Di Gennaro si tratta di una vera e propria rivincita vista l’assenza forzata alla finale degli Europei: lo scorso 11 luglio infatti Alberto Rimedio era positivo al Covid dopo aver raccontato le gesta degli uomini di Mancini in Inghilterra. L’esclusione di Adani dalla finale che vede protagonista l’Argentina ha fatto discutere sui social: “Errore blu. Scelta anti-televisiva. Adani merita di commentare la finalissima e l’ultima di Messi ai Mondiali con la Seleccion”. Ma anche: “Privare Adani della finale a sto punto è un sacrilegio piaccia o meno. In questo mondiale tre fenomeni Messi, Mbappé e Lele Adani”. Sempre sui social, Stramaccioni ha fatto sapere di aver accettato di fare da seconda voce per la telecronaca della tv del Marocco.