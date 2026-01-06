Lecce Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Lecce Roma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

LECCE ROMA STREAMING TV – Oggi, martedì 6 gennaio 2026, alle ore 18 Lecce e Roma scendono in campo allo stadio Via del mare di Lecce, partita valida per la 19esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Lecce Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Lecce e Roma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e sui canali satellitari di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Lecce Roma è in programma per le ore 18 di oggi, martedì 6 gennaio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Lecce Roma in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

LECCE (4-3-3): Falcone; Perez, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski, Rensch; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini.