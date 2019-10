Lecce Juventus streaming live, diretta tv e probabili formazioni della partita della Serie A

LECCE JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, sabato 26 ottobre 2019, alle ore 15 Lecce e Juventus scendono in campo allo stadio Via del Mare di Lecce, partita valida per la nona giornata della Serie A Tim 2019-2020.

Dove vedere Lecce Juventus in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della Serie A nel dettaglio:

Lecce Juventus: dove vederla in tv

La partita di Serie A tra Lecce e Juventus sarà visibile in diretta tv esclusiva via satellite (quindi a pagamento) sui canali Sky Sport (Sky Sport Serie A: satellite, digitale terrestre e fibra; e Sky Sport 251, 252, 253 e così via: satellite e fibra). In 4K HDR per i clienti Sky Q.

Previsto, come al solito, ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio di Lecce Juventus è fissato alle ore 15 di sabato 26 ottobre 2019.

Lecce Juventus: dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Lecce Juventus: le probabili formazioni

Quali sono le probabili formazioni di Lecce-Juventus? Di seguito le probabili formazioni della sfida tra i salentini e i bianconeri per la partita in programma oggi, sabato 26 ottobre 2019 alle ore 15:

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu, Falco; Babacar

Indisponibili: Imbula

Squalificati: –

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo

Indisponibili: Chiellini

Squalificati: –

Lecce Juventus streaming: le statistiche

Di seguito alcune statistiche sulla partita tra Lecce e Juventus:

La Juventus ha perso solo due delle 17 sfide contro il Lecce in Serie A nel 21esimo secolo: completano il parziale 10 successi e cinque pareggi.

Il Lecce ha vinto tre delle 15 partite casalinghe contro la Juventus in Serie A (3N, 9P)

Il Lecce ha ottenuto tutti i suoi sette punti in questo campionato in trasferta: solo l’Atalanta (nove punti) ha una differenza più ampia di punti raccolti fuori casa rispetto a quelli ottenuti in casa (sette i salentini).

Il Lecce ha perso tutte le ultime sei partite casalinghe in Serie A.

La Juventus è imbattuta nelle ultime quattro trasferte di campionato.

La Juventus ha un possesso palla medio del 58 per cento in questo campionato, il più alto dalla stagione 2011/12 per i bianconeri (62 per cento).