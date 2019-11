Lecce Cagliari streaming live, diretta tv e probabili formazioni della partita della Serie A

LECCE CAGLIARI STREAMING TV – Rinviata ieri sera a causa del fortissimo maltempo che ha colpito la zona dello stadio Via del Mare, Lecce – Cagliari si recupera oggi, lunedì 25 novembre 2019, alle ore 15. La gara, ricordiamo, è valida come posticipo della 13esima giornata del campionato di Serie A Tim 2019-2020.

Ieri sera, nonostante il maltempo, l’arbitro Maurizio Mariani ha provato in tutti i modi a non rinviare la partita. Tanti i sopralluoghi, insieme ai due capitani Fabio Lucioni e Radja Nainggolan, ma il campo si è rivelato davvero impraticabile: sebbene gli inservienti dello stadio avessero spazzato più volte l’acqua in eccesso dal manto erboso, la palla continuava a rimbalzare. Così è arrivata la decisione sul rinvio, per la gioia soprattutto della squadra ospite, più tecnica e quindi potenzialmente più in difficoltà su un campo pesante e allagato.

La partita si giocherà dunque alle ore 15 di oggi, tempo permettendo. Ma dove vedere Lecce Cagliari in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della Serie A nel dettaglio:

Lecce Cagliari: dove vederla in tv

La partita di Serie A tra Lecce e Cagliari sarà visibile in diretta tv esclusiva via satellite (quindi a pagamento) sui canali Sky Sport (Sky Sport Serie A: satellite, digitale terrestre e fibra; e Sky Sport 251, 252, 253 e così via: satellite e fibra). In 4K HDR per i clienti Sky Q.

Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.

Il calcio d’inizio di Lecce Cagliari è in programma per le ore 15 di oggi, lunedì 25 novembre 2019.

TUTTE LE NOTIZIE SULLA SERIE A

Lecce Cagliari: dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Lecce Cagliari: le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Lecce Cagliari in tv e streaming, ma quali sono le probabili formazioni per la sfida? Di seguito le probabili formazioni della sfida di oggi:

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakov; Lapadula, La Mantia.

Potrebbero interessarti Van Basten, frase nazista in diretta tv. Poi le scuse: "Battuta uscita male" Verona Fiorentina streaming e tv: dove vedere la partita della Serie A Roma Brescia streaming e tv: dove vedere la partita della Serie A

Allenatore: Fabio Liverani.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Allenatore: Rolando Maran.

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING