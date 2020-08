Juventus, presentazione Pirlo in tv e live streaming: dove vederla live

PRESENTAZIONE PIRLO IN TV E STREAMING – Oggi, martedì 25 agosto 2020, alle ore 15 la Juventus presenterà il suo nuovo allenatore: Andrea Pirlo. L’ex campione del mondo, alla prima avventura in panchina, incontrerà la stampa e risponderà alle varie domande. Dove vedere la presentazione di Pirlo come allenatore della Juventus in tv e live streaming? Mediaset, Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vederla nel dettaglio:

Dove vederla in tv e streaming

La presentazione di Pirlo alla Juventus sarà visibile in diretta tv via satellite (quindi a pagamento) su Sky Sport 24 (canale 200 della pay tv) e sui canali social della Juventus. In live streaming l’evento sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale. Ovviamente diversi stralci saranno diffusi dalle varie testate televisive e online.

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Potrebbero interessarti Il saluto commosso di Ilaria D’Amico a Sky Sport: “Mai sentita sola” Atletica, Usain Bolt positivo al Covid-19 Antonio Conte vittima di una presunta truffa: persi 30 milioni di euro