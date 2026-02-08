Juventus Lazio streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Juventus Lazio streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

JUVENTUS LAZIO STREAMING TV – Oggi, domenica 8 febbraio 2026, alle ore 20,45 Juventus e Lazio scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la 24esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Juventus Lazio in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Juventus e Lazio sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Juventus Lazio è in programma per le ore 20,45 di oggi, domenica 8 febbraio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Juventus Lazio in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly L.; McKennie, Locatelli, Thuram K., Cambiaso; Conceicao, Miretti; David. All. Spalletti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares N.; Taylor K., Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Pedro.