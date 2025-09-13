Juventus Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Juventus Inter streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

JUVENTUS INTER STREAMING TV – Oggi, sabato 13 settembre 2025, alle ore 18 Juventus e Inter scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la terza giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Juventus Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Juventus e Inter sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Juventus Inter è in programma per le ore 18 di oggi, sabato 13 settembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Juventus Inter in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Joao Mario; Koppmeiners, Yildiz; David. All. Tudor

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu