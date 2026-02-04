Inter Torino streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa Italia

Inter Torino streaming live, tv e probabili formazioni della partita di Coppa Italia

INTER TORINO STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 4 febbraio 2026, alle ore 21 Inter e Torino scendono in campo allo stadio San Siro di Milano per i quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026. Dove vedere Inter Torino in diretta tv e live streaming? Mediaset? Sky Sport? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La finale di Coppa Italia tra Inter e Torino sarà visibile in diretta tv in chiaro, gratis, su Italia 1. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Inter Torino è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 4 febbraio 2026. In live streaming? Sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Inter Torino in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

INTER (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. All: Chivu.

TORINO (3-5-2): Butez; Tameze, Marianucci, Coco; Pedersen, Prati, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Njie, Adams. All. Baroni