Inter Parma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

INTER PARMA STREAMING TV – Oggi, sabato 26 ottobre 2019, alle ore 18 Inter e Parma scendono in campo allo stadio Meazza (San Siro – Milano), partita valida per la nona giornata della Serie A Tim 2019-2020.

Dove vedere Inter Parma in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della Serie A nel dettaglio:

Inter Parma: dove vederla in tv

La partita di Serie A tra Inter e Parma sarà visibile in diretta tv esclusiva via satellite (a pagamento) sui canali Sky Sport (Sky Sport Serie A: satellite, digitale terrestre e fibra; e Sky Sport 251, 252, 253 e così via: satellite e fibra). In 4K HDR per i clienti Sky Q.

Previsto, come al solito, ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio di Inter Parma è fissato alle ore 18 di oggi, sabato 26 ottobre 2019.

Inter Parma: dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Inter Parma: le probabili formazioni

Chi gioca oggi? Ecco le probabili formazioni di Inter e Parma per la partita in programma oggi, sabato 26 ottobre 2019, alle ore 18:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Godin, Bastoni; Lazaro, Barella, Brozovic, Vecino, Biraghi; Lautaro Martinez, Esposito.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Kucka, Barillà; Kulusevski, Sprocati, Gervinho

Inter Parma streaming: statistiche

Le statistiche su Inter Parma:

Solo tre delle ultime 20 partite di Serie A tra Inter e Parma sono terminate in pareggio: completano il parziale 11 successi nerazzurri e sei emiliani.

Il Parma ha vinto solo due delle 25 partite di Serie A giocate in casa dell’Inter (8N, 15P), inclusa la più recente: 1-0 nel settembre 2018.

Sette vittorie nelle prime otto partite di campionato per l’Inter, che a livello di successi non ha mai fatto meglio all’inizio di una stagione di Serie A.

Dopo una serie di cinque successi interni consecutivi in Serie A, l’Inter ha perso la gara casalinga più recente: la squadra nerazzurra non perde due gare interne di fila da maggio 2018.

Il Parma ha già realizzato 13 gol in questo campionato: gli emiliani non facevano meglio nei primi otto turni di Serie A dal 2003/04 (16 reti in quel caso).

Per la prima volta da quando è tornato in Serie A nella scorsa stagione, il Parma è rimasto a secco di reti per due trasferte consecutive di campionato.

L’Inter è una delle due squadre, al pari dell’Atalanta, ad aver realizzato più gol (11) nel corso del primo tempo di questo campionato.

Cinque gol nelle prime otto partite di campionato con l’Inter per Romelu Lukaku, dal 1994/95 solo tre giocatori nerazzurri hanno fatto meglio all’inizio della propria esperienza: Ronaldo, Milito e Branca (tutti sei gol).

Dejan Kulusevski del Parma (25/04/2000) è il più giovane giocatore dei maggiori cinque campionati europei ad aver fornito almeno cinque assist in questa stagione. Soltanto Kevin De Bruyne (otto) e Islam Slimani (sei), inoltre, hanno fornito più passaggi vincenti rispetto al fantasista degli emiliani.