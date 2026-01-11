Inter Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Inter Napoli streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

INTER NAPOLI STREAMING TV – Oggi, domenica 11 gennaio 2026, alle ore 20,45 Inter e Napoli scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la 20esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Inter Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Inter e Napoli sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Inter Napoli è in programma per le ore 20,45 di oggi, domenica 11 gennaio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Inter Napoli in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

INTER (3-5-2): Sommer; Bastoni, Akanji, Acerbi; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lang, Elmas; Hoijlund.