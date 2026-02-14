Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:50
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Sport
Sport

Inter Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Inter Juventus streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

INTER JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, sabato 14 febbraio 2026, alle ore 20,45 Inter e Juventus scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la 25esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Inter Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Inter e Juventus sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Inter Juventus è in programma per le ore 20,45 di oggi, sabato 14 febbraio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Inter Juventus in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti.

TUTTE LE NOTIZIE SULLA SERIE A
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Sport / Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Gigante maschile streaming e diretta tv: dove vedere la gara
Sport / Pisa Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Francesca Lollobrigida: "Molti commenti cattivi per l'intervista con mio figlio, ci sono rimasta male"
Ti potrebbe interessare
Sport / Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Gigante maschile streaming e diretta tv: dove vedere la gara
Sport / Pisa Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Francesca Lollobrigida: "Molti commenti cattivi per l'intervista con mio figlio, ci sono rimasta male"
Sport / Anna Danesi contro il direttore di RaiSport Petrecca: "Io ho portato la torcia, lui ha fatto una figuraccia"
Sport / L'abbraccio tra Mattarella e Brignone dopo la conquista dell'oro
Sport / Federica Brignone vince l'oro alle Olimpiadi 10 mesi dopo l'infortunio
Sport / Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Super-G femminile streaming e diretta tv: dove vedere la gara
Sport / Confessa il tradimento della fidanzata dopo il bronzo alle Olimpiadi, la replica della ragazza
Sport / Vince il bronzo alle Olimpiadi e confessa di aver tradito la fidanzata in tv
Sport / Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Super-G maschile streaming e diretta tv: dove vedere la gara
Ricerca