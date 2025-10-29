Inter Fiorentina streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Inter Fiorentina streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

INTER FIORENTINA STREAMING TV – Oggi, mercoledì 29 ottobre 2025, alle ore 20,45 Inter e Fiorentina scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la nona giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Inter Fiorentina in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Inter e Fiorentina sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Inter Fiorentina è in programma per le ore 20,45 di oggi, mercoledì 29 ottobre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Inter Fiorentina in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Pio Esposito. All. Chivu.

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea: Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Gosens; Gudmundsson; Kean. All. Pioli.