È morto all’età di 71 anni Hulk Hogan, vera e propria leggenda del wrestling. Secondo quanto riferito dal sito statunitense TMZ, il decesso sarebbe stato un arresto cardiaco. Secondo quanto ricostruito, nella mattinata di giovedì 24 luglio, i sanitari sono intervenuti nella casa dell’ex wrestler in Florida accertandone la morte per un arresto cardiaco. Poche settimane fa la moglie aveva smentito le voci secondo le quali il marito fosse in coma affermando come il suo cuore fosse “forte” mentre era in ripresa in seguito ad alcuni interventi chirurgici subiti. Nato ad Augusta l’11 agosto 1953, Terrence Gene Bollea, questo era il vero nome, divenne celebre in tutto il mondo a cavallo degli anni Ottanta e Novanta contribuendo a trasformare il wrestling in uno sport di intrattenimento.

Tra le star del wrestling più note a livello mondiale, fu dodici volte campione del mondo nonché il primo wrestler a vincere due Royal Rumble match consecutive. Nel corso della sua carriera partecipò anche a diversi episodi di note serie televisive nonché a produzioni cinematografiche. Tra queste si ricorda il cameo interpretato in Rocky III dove ricopriva sé stesso anche se con il nome di Labbra Tonanti. Lo scorso novembre aveva partecipato a un comizio di Donald Trump, di cui era sostenitore, strappandosi la maglietta sul palco, ovvero replicando il gesto che lo rese noto quando era un wrestler.