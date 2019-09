Formula 1, il risultato del Gp di Singapore di oggi | Chi ha vinto | Vincitore

GP SINGAPORE RISULTATO – Trionfa Sebastian Vettel nel Gp di Singapore, andato in scena oggi, domenica 22 settembre 2019: si tratta dell’unico Gp che si disputa in notturna. Una gara molto attesa per i tifosi della Ferrari, che ultimamente hanno ritrovato il sorriso grazie alle splendide prestazioni del giovane Charles Leclerc. Il pilota monegasco ha ottenuto la terza pole position consecutiva.

LA NOSTRA DIRETTA DEL GP

Una gara emozionante quella di Singapore che ha visto Vettel partire dalla seconda fila, con Verstappen quarto. Un Gran Premio che ha visto le Ferrari in splendida forma. Dopo i primi pit stop, le due Ferrari sono al comando del Gp, con Vettel primo e secondo Leclerc, seguono Verstappen, Hamilton e Bottas.

Russell va a muro: entra la Safety Car. Un gran Premio che viene stoppato in tutto per bene tre volte dalla Safety Car. La Ferrari finisce con una splendida doppietta: Vettel vince il GP di Singapore, secondo Leclerc che ha spinto tantissimo per provare a superare il compagno di scuderia.

Terzo Verstappen, fuori dal podio le due Mercedes di Hamilton e Bottas, quarti e quinti. La doppietta Ferrari mancava da due anni.

Il calendario dei Gp di Formula 1 per la stagione 2019: tutte le date

Gp Singapore 2019 risultato, la griglia di arrivo

Ecco l’ordine d’arrivo finale dei piloti dopo il Gp di Singapore 2019.

1. Vettel (Ferrari)

2. Leclerc (Ferrari)

3. Verstappen (Red Bull)

4. Hamilton (Mercedes)

5. Bottas (Mercedes)

6. Albon (Red Bull)

7. Norris (McLaren)

8. Gasly (Toro Rosso)

9. Hulkenberg (Renault)

10. Giovinazzi (Alfa Romeo)

11. Grosjean (Haas)

12. Sainz (McLaren)

13. Ricciardo (Renault)

14. Stroll (Racing Point)

15. Kvyat (Toro Rosso)

16. Kubica (Williams)

17. Magnussen (Haas)

Rit. Raikkonen (Alfa Romeo)

Rit. Perez (Racing Point)

Rit. Russell (Williams)

Dove vedere il Gp di Singapore in streaming

Gp Singapore 2019, il risultato delle qualifiche di ieri

Uno straordinario Leclerc ha ottenuto la terza pole consecutiva, la quinta in stagione. Secondo Hamilton, terzo l’altra Ferrari di Vettel, Verstappen quarto. Terza fila con Bottas (Mercedes) e Albon (Red Bull).

Potrebbero interessarti Torino Milan, le probabili formazioni della partita della Serie A Inter Lazio, le probabili formazioni per la partita della Serie A Napoli Cagliari, le probabili formazioni per la partita della Serie A

1. Charles Leclerc

2. Lewis Hamilton

3. Sebastian Vettel

4. Max Verstappen

5. Valtteri Bottas

6. Alex Albon

7. Carlos Sainz

8. Daniel Ricciardo

9. Nico Hulkenberg

10. Lando Norris