Gianmarco Tamberi pensa al ritiro: “Forse è arrivato il momento di prendere quella decisione”

Gianmarco Tamberi pensa al ritiro, il messaggio sui social

Gianmarco Tamberi potrebbe ritirarsi: a lanciare l’indiscrezione è lo stesso atleta attraverso un messaggio social, piuttosto criptico in realtà, ma che farebbe pensare a questa ipotesi.

Il campione olimpico di Tokyo nel salto in alto, infatti, ha scritto sulle stories del suo profilo Instagram: “Forse è giunto il momento di prendere quella decisione”.

Dopo la delusione di Parigi, alle quali ha partecipato con i postumi di una colica renale che non gli ha permesso di competere al meglio per le Olimpiadi, lo sportivo aveva dichiarato di volersi prendere del tempo.

“Di solito si riparte ponendosi un nuovo obiettivo, qualcosa che ti stimola abbastanza per andare oltre le difficoltà che hai avuto. Posso pensare a tutto, ma la cosa che faccio più fatica a vedere è mettere lo sport di nuovo davanti a tutto. Potrebbe essere un pensiero di adesso e cambiare domani” aveva dichiarato Gianmarco Tamberi.

Lo sportivo aveva quindi aggiunto: “Sicuramente devo qualcosa alla mia famiglia, ai miei amici, a mia moglie, significa dovergli del tempo, volere avere una famiglia con mia moglie, vivere la mia vita non sportiva. Non significa che smetterò o che non farò l’atleta con la stessa serietà ma fra farlo seriamente e come l’ho fatto negli ultimi anni ci passa tanto”.

Tamberi ha 32 anni e a Los Angeles, sede delle prossimi Olimpiadi che si terranno nel 2028, avrà 36 anni.