Home » Sport
Sport

Francesca Lollobrigida: “Molti commenti cattivi per l’intervista con mio figlio in braccio, ci sono rimasta male”

Immagine di copertina
Credit: AGF

Lo sfogo della campionessa olimpica

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Vincitrice del secondo Oro alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, Francesca Lollobrigida non ha nascosto l’amarezza per i commenti negativi ricevuti sui social dopo l’intervista subito dopo la conquista del primo oro con il figlio in braccio. “Ci sono rimasta male per molti commenti cattivi, io sono stata molto spontanea, volevo abbracciarlo perché non lo vedevo da una settimana” ha dichiarato l’atleta che poi ha aggiunto: “Poi c’è stato giusto un bacio per salutarlo, l’ho strappato a mia sorella e poi lui voleva la sua mamma. Mi sono dispiaciuti i commenti, soprattutto dalle donne, dobbiamo incoraggiarci a vicenda. Mi sono dispiaciute le critiche, alcuni hanno dato del maleducato a mio figlio. Dite tutto a me, ma non a un bambino di due anni”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da TPI (@tpi)

Come spesso accade sui social, infatti, tra i tanti commenti positivi ce ne erano diversi che criticavano sia l’atleta che addirittura il bambino, “colpevole” di aver “disturbato” la mamma durante l’intervista. Questa volta il figlio Tommaso non era con lei ma lo ha videochiamato subito dopo la vittoria: “C’era la festicciola di carnevale al nido, era vestito da pompiere. Non volevo che si perdesse questa festa” per la gara “perché sono tante ore di viaggio, è stato meglio così. Ritornerà con mio marito il giorno della mass start così poi spero di tornare con loro a casa”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ricerca