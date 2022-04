Formula E Roma streaming e diretta tv: dove vedere le gare

Riparte l’appuntamento con la Formula E Roma, una gara sportiva che riporta le monoposto elettriche in giro per la capitale. La quarta edizione si svolge nel cuore dell’Eur e, per l’occasione, la capitale si è preparata a lungo affinché i piloti potessero sfrecciare per le strade della città. Il Campionato del Mondo ABB FIA Formula E permette anche al pubblico di tornare tra gli spalti dopo i due anni di pandemia. Il 2020, ad esempio, ha soppresso la gara che non si è svolta affatto. Il 2021 invece ha visto la gara svolgersi a porte chiuse e quindi senza pubblico. La nuova edizione, la quarta, vede quindi disputare la gara 4 e 5 della Stagione 8 del Campionato partito a fine gennaio 2022. Gli spettatori che prenderanno parte all’evento sportivo devono ugualmente rispettare le misure di distanziamento nell’Allianz E-Village ed esibire il green pass base per accedere agli spalti. Ma dove è possibile seguire invece la gara in diretta TV e streaming? Di seguito vi riportiamo tutti i dettagli.

Dove vedere in streaming e diretta TV

Chi non può seguire la gara della Formula E Roma 2022 dal vivo può sempre accontentarsi della trasmissione in diretta televisiva. La gara infatti approda anche su Italia Uno in chiaro, così come è disponibile su Sky Sport Action e su Sky Sport Uno, ma questi sono canali a cui è possibile accedere soltanto con un abbonamento alla pay-tv. In ogni caso le prove libere di Formula E Roma 2022 saranno visibili sul sito ufficiale della gara e anche sui profili social come Facebook e YouTube. Le qualifiche invece verranno trasmesse su Italia Uno, ma anche su Sky Sport Action e su Sportmediaset. Ecco gli orari a cui fare riferimento per non perdersi la gara. Per sabato 9 aprile 2022:

Prove libere 1: 7:15 – 7:45

Prove libere 2: 9:00 – 9:30

Qualifiche 1: 10:40 – 11:55

Gara 1: 15:00 – 16:00

E domenica 10 aprile 2022: