Formula E Roma: quando, a che ora, percorso, strade chiuse e streaming

Riparte la Formula E Roma, l’evento sportivo del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E che coinvolge ancora una volta la capitale. Il weekend della gara indicato è quello del 9 e 10 aprile 2022. La gara torna a sfrecciare per Roma per la quarta volta, siccome la prima edizione è stata inaugurata nel 2018. Presentata dal sindaco Roberto Gualtieri, la nuova edizione del Rome E-Prix vede prendere vita la gara 4 e 5 della Stagione 8 del Campionato, partito il 28 e il 29 gennaio 2022 a Diriyah. Ma dove si svolge la gara e a che ora? Qual è il percorso e quali sono le strade chiuse da conoscere? A seguire tutte le informazioni necessarie per affrontare al meglio questo weekend di gare.

Quando: a che ora

Quando si svolge la tappa della Formula E Roma e a che ora ve lo diciamo subito. La tappa italiana del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E ha scelto come weekend di svolgimento quello che precede Pasqua, ovvero sabato 9 e domenica 10 aprile 2022. Le monoposto elettriche sfrecceranno ancora una volta nella capitale, nello specifico sul circuito cittadino dell’Eur. In gara ci sono undici squadre e 22 piloti, incluso Antonio Giovinazzi della Dragon/Penske Autosport. Ma quali sono gli orari? Di seguito vi indichiamo le fasce di sabato 9 aprile 2022:

Prove libere 1: 7:15 – 7:45

Prove libere 2: 9:00 – 9:30

Qualifiche 1: 10:40 – 11:55

Gara 1: 15:00 – 16:00 E domenica 10 aprile 2022: Prove libere 3: 8:30 – 9:00

Qualifiche 2: 10:40 – 11:55

Gara 2: 15:00 – 16:00

Formula E Roma: percorso e strade chiuse

Ma qual è il percorso della Formula E Roma 2022? Come già anticipato, la gara si svolge presso il circuito cittadino dell’Eur, caratterizzato da lunghi rettilinei, ma anche dislivelli e fondi irregolari che rappresentano un’importante sfida per i piloti alla guida. Uno dei circuiti più lunghi è quello che circumnaviga uno dei palazzi più iconici del quartiere, ovvero il palazzo dei congressi, così come passa per Piazza Guglielmo Marconi e il palazzo della Civiltà Italiana (noto anche come il colosseo quadrato). Siccome la gara si svolge nel cuore dell’Eur, il percorso prevede anche strade chiuse alla mobilità. Il trasporto pubblico ad esempio subisce variazioni già a partire da domenica 3 aprile, poiché il capolinea dei bus è stato spostato dal piazzale dell’agricoltura a piazzale Don Luigi Sturzo. A partire dalle ore 20:30 del 7 aprile fino alle ore 5:30 dell’11 aprile l’area dell’anello verde dove si svolge la gara sarà chiusa al traffico. Anche il traffico diretto verso il Grande Raccordo Anulare viene deviato su via Laurentina e via Ocaeno Atlantico.

Dove vedere in streaming

La nuova edizione di Formula E Roma torna finalmente in presenza per il pubblico che può riempire gli spalti. L’edizione 2020 è stata sospesa a causa del Covid-19, mentre quella dell’anno seguente si è svolta a porte chiuse sempre a causa della pandemia. L’edizione 2022 riporta in pubblico tra gli spalti, ma ogni spettatore dovrà essere munito di green pass base per poter accedere alle gare. Chi non può assistere dal vivo alla gara dove può seguirla in streaming? Formula E Roma è visibile su Sky Sport Action e su Sky Sport Uno, così come in chiaro anche su Italia 1.