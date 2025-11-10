Icona app
Sport

Formula 1, John Elkann contro i piloti della Ferrari dopo il disastroso GP del Brasile: “Pensino a guidare e a parlare meno”

Immagine di copertina

Il presidente di Stellantis striglia Charles Leclerc e Lewis Hamilton

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

John Elkann attacca i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Lewis Hamilton dopo il disastroso GP del Brasile, che ha visto fuori entrambe le monoposto della scuderia di Maranello. “In Formula 1 da una parte abbiamo i meccanici che hanno fatto il loro lavoro, tra pole e pit stop; gli ingegneri lo stesso con la macchina che è evidentemente migliorata. Il resto non è stato all’altezza” ha dichiarato il presidente di Exor e Stellantis a margine della presentazione della partnership tra i marchi italiani di Stellantis, Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Maserati, e la Fondazione Milano Cortina 2026. “Si concentrino a guidare e a parlare meno. Abbiamo ancora qualche gara e non è impossibile arrivare al secondo posto” ha quindi aggiunto Elkann rivolgendosi ai due piloti della Ferrari.

“Oggi abbiamo in Vasseur un team principal dedicato a fare in modo che la Ferrari possa performare al massimo. È stato confermato, e quello che conta è che siamo felici della grande vittoria nel Mondiale Endurance, arrivata dopo un anno difficile e grazie a un lavoro di squadra coeso” ha concluso Elkann. Hamilton, in particolar modo, aveva descritto la sua avventura nella Ferrari come “un incubo” parlando di “weekend da dimenticare” in riferimento alle prestazioni ottenuto nel Gran Premio del Brasile.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ricerca