Fiorentina Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Fiorentina Milan streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

FIORENTINA MILAN STREAMING TV – Oggi, domenica 11 gennaio 2026, alle ore 15 Fiorentina e Milan scendono in campo allo stadio Franchi di Firenze, partita valida per la 20esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Fiorentina Milan in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Fiorentina e Milan sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Fiorentina Milan è in programma per le ore 15 di oggi, domenica 11 gennaio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Fiorentina Milan in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

Fiorentina (4-1-2-3): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli, Mandragora, Ndour; Parisi, Piccoli, Gudmundsson. All.: Vanoli

Milan (3-5-2): Maignan; Bartesaghi, De Winter, Tomori; Estupinan, Rabiot, Modric, Fofana, Saelemaekers; Leao, Loftus-Cheek. All.: Allegri