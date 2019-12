Fiorentina Inter streaming live, diretta tv e probabili formazioni della partita della Serie A

FIORENTINA INTER STREAMING TV – Questa sera, 15 dicembre 2019, alle ore 20,45 Fiorentina e Inter scendono in campo allo stadio Franchi di Firenze, gara valida per la 16esima giornata della Serie A Tim 2019-2020.

Partita molto importante per entrambe le squadre: da una parte la squadra di Montella sempre più in crisi, con l’aeroplanino che appare davvero in bilico, dall’altra l’ottima Inter di Conte, prima in classifica alla vigilia di questo turno, dopo la sconfitta della Juventus contro la Lazio. Per i nerazzurri, inoltre, si tratta dell’opportunità di un pronto riscatto dopo l’eliminazione dalla Champions.

Dove vedere Fiorentina Inter in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della Serie A nel dettaglio:

Fiorentina Inter: dove vederla in tv

La partita di Serie A tra Fiorentina e Inter sarà visibile in diretta tv esclusiva via satellite (quindi a pagamento) sui canali Sky Sport (Sky Sport Serie A: satellite, digitale terrestre e fibra; e Sky Sport 251, 252, 253 e così via: satellite e fibra). In 4K HDR per i clienti Sky Q.

Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.

Il calcio d’inizio di Inter Roma è in programma per le ore 20,45 di oggi, domenica 15 dicembre 2019.

Fiorentina Inter: dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Fiorentina Inter: le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Fiorentina Inter in tv e streaming, ma quali sono le probabili formazioni per la sfida? Di seguito le probabili formazioni della sfida in programma alle ore 20,45 di oggi, domenica 15 dicembre 2019:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert, Chiesa, Vlahovic

Ballottaggi: Pezzella 60% – Ceccherini 40%, Badelj 60% – Benassi 40%

Squalificati: –

Indisponibili: Ribery

INTER (3-5-2): Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Candreva, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi, Lukaku, Lautaro

Ballottaggi: D’Ambrosio 60% – Godin 40%, Candreva 60% – Lazaro 40%

Squalificati: –

Indisponibili: Gagliardini, Sensi, Barella, Sanchez, Asamoah

