Finale Coppa Italia streaming e tv: dove vedere Napoli-Juventus

FINALE COPPA ITALIA STREAMING TV – Oggi, mercoledì 17 giugno 2020, alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma si gioca la finale della Coppa Italia 2019-2020, il primo trofeo della stagione, bloccata dall’emergenza Coronavirus. Ad affrontarsi saranno Napoli e Juventus, ma dove sarà possibile vedere la partita in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Finale Coppa Italia in tv

La finale della Coppa Italia 2019-2020 (sponsor: Coca Cola) tra Napoli e Juventus sarà visibile in diretta tv esclusiva su Rai 1. La partita sarà quindi trasmessa in chiaro e gratis per tutti i cittadini presenti sul territorio italiano. Per vederla basterà sintonizzarsi sul canale 1 o 501 del digitale terrestre. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio. Il calcio d’inizio della finale di Coppa Italia è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 17 giugno 2020.

TUTTE LE NOTIZIE SULLA SERIE A

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus sarà visibile tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione via mail o social network, RaiPlay.it. Per accedervi basta andare sul sito raiplay.it e, dopo essersi registrati, selezionare la voce dirette (Rai 1). In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

La premiazione

La finale della Coppa Italia 2019-2020 avrà una premiazione particolare… Allo stadio Olimpico di Roma saranno regolarmente presenti Paolo Dal Pino (presidente di Lega serie A), Gabriele Gravina (presidente Figc) e Vito Cozzoli (presidente Sport e Salute), ma non saranno loro a premiare la squadra vincitrice della Coppa Italia. Al termine della partita, i giocatori della squadra che avrà la meglio (Napoli o Juventus?) sfileranno per poi prendersi da soli le medaglie e il trofeo. Bandite strette di mano e abbracci. Nessuno consegnerà la Coppa Italia 2020 al capitano del Napoli o della Juventus. Dovranno fare tutto da soli.

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Potrebbero interessarti Manchester City Arsenal streaming e tv: dove vedere la partita di Premier League Napoli-Juventus, le quote della finale di Coppa Italia Napoli Juventus streaming e tv: dove vedere la finale di Coppa Italia