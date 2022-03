Momenti di forte paura ieri, 26 marzo, durante le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 d’Arabia Saudita a Jeddah. Nel corso della Q2 è rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente il pilota della Haas Mick Schumacker. Un pesante impatto con il muro tra la curva 11 e 12 per Shumi jr, che è andato a finire contro le barriere mentre stava viaggiando ad oltre 200 km/h. Fatale, nella dinamica dell’incidente, il tocco sul cordolo che ha fatto alzare la sua VF-22, divenuta a quel punto ingestibile. Tanta paura, tanto che le qualifiche sono state sospese. Per fortuna dopo qualche momento di apprensione, il pronto intervento dell’auto medica ha fatto tirare a tutti un sospiro di sollievo.

Il pilota sta bene, ma comunque è stato portato in ospedale per ulteriori controlli. Per precauzione Mick oggi non disputerà il Gran Premio. “Schumacher è stato portato al centro medico dopo un grave incidente alla curva 12 durante la seconda parte delle qualifiche (Q2). Dopo un esame iniziale che non ha rivelato ferite, Schumacher è stato trasferito al King Military Hospital Fahad di Gedda per controlli precauzionali. La squadra ha quindi deciso di partecipare al Gran Premio dell’Arabia Saudita con il solo Kevin Magnussen”, si legge in un comunicato della Haas. Il giovane pilota ha poi rassicurato i fan tramite i social: “Ciao a tutti, volevo solo farvi sapere che sto bene. Grazie per i vostri gentili messaggi. La macchina era fantastica, torneremo più forti”, ha scritto Mick una volta lasciato l’ospedale. Di seguito il video del pauroso incidente, ma per fortuna senza gravi conseguenze.