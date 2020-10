Europa League 2020 2021: il calendario della fase a gironi | Date e squadre

EUROPA LEAGUE 2020 2021 CALENDARIO – Oggi, venerdì 2 ottobre 2020, alle 13 da Nyon si svolge il sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2020 2021. In tutto 48 squadre protagoniste, 18 ammesse direttamente, altre 21 sono le vincitrici degli spareggi, 6 quelle eliminate agli spareggi di Champions League e altre 3 eliminate al terzo turno di qualificazione di Champions. Tre le italiane protagoniste: Roma, Napoli e Milan. Ecco il calendario della fase a gironi.

I gironi

Gruppo A: Roma, Young Boys, Cluj, CSKA Sofia

Gruppo B: Arsenal, Rapid Vienna, Molde, Dundalk

Gruppo C: Bayer Leverkusen, Slavia Praga, Hapoel Beer-Sheva, Nizza

Gruppo D: Benfica, Standard Liegi, Rangers, Lech Poznan

Gruppo E: PSV Eindhoven, Paok, Granada, Omonoia

Gruppo F: Napoli, Real Sociedad, Az Alkmaar, HNR Rijeka

Gruppo G: Braga, Leicester, Aek Atene, Zorya

Gruppo H: Celtic, Sparta Praga, Milan, Lille

Gruppo I: Villareal, Qarabag, Maccabi Tel Aviv, Sivasspor

Gruppo J: Tottenham, Ludogorets, Lask, Royal Antwerp

Gruppo K: CSKA Mosca, Dinamo Zagabria, Feyenoord, Wolfsberg

Gruppo L: Gent, Stella Rossa, Hoffenheim, Slovan Liberec

Il calendario dell’Europa League 2020 2021: le date

La fase a gironi inizia il 22 ottobre, con la prima giornata, le partite dei gironi si chiuderanno a dicembre. Dal 18 febbraio 2021 partirà invece la fase a eliminazione diretta, con i sedicesimi. Finale il 26 maggio 2021 allo Stadio Energa di Danzica. Ecco le date delle partite dei gironi:

Prima giornata: 22 ottobre

Seconda giornata: 29 ottobre

Terza giornata: 5 novembre

Quarta giornata: 26 novembre

Quinta giornata: 3 dicembre

Sesta giornata: 10 dicembre

Le squadre

In tutto 48 squadre, che si daranno battaglia fino alla finale del 26 maggio a Danzica. Ecco tutti i club:

Arsenal (Ing)

Tottenham (Ing)

Roma (Ita)

Napoli (Ita)

Benfica (Por)

Leverkusen (Ger)

Villarreal (Spa)

Cska Mosca (Rus)

Braga (Por)

Gent (Bel)

Psv (Ola)

Celtic (Sco)

Dinamo Zagabria (Cro)

Sparta Praga (Cec)

Slavia Praga (Cec)

Ludogorets (Bul)

Young Boys (Svi)

Stella Rossa (Ser)

Rapid Vienna (Aut)

Leicester (Ing)

Qarabag (Aze)

Paok (Gre)

Standard Liegi (Bel)

Real Sociedad (Spa)

Granada (Spa)

Milan (Ita)

AZ (Ola)

Feyenoord (Ola)

Aek (Gre)

Maccabi Tel-Aviv (Isr)

Rangers (Sco)

Molde (Nor)

Hoffenheim (Ger)

Lask (Aut)

Hapoel Beer-Sheva (Isr)

Zorya Luhansk (Ucr)

Cluj (Rom)

Lille (Fra)

Nizza (Fra)

Rijeka (Cro)

Dundalk (Irl)

Liberec (Cec)

Anversa (Bel)

Lech Poznan (Pol)

Sivasspor (Tur)

Wolfsberg (Aut)

Omonoia (Cip)

Cska Sofia (Bul)

Criteri

Prima del sorteggio, le 48 squadre vengono suddivise in quattro fasce in base al ranking per club. Ognuno dei 12 gironi contiene una squadra per fascia. Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione. La procedura esatta del sorteggio sarà confermata prima della cerimonia. Se una federazione ha due o più rappresentanti, i club possono essere abbinati in modo da giocare in orari diversi (18.55 e 21:00). Se ad esempio una squadra abbinata viene sorteggiata nel gruppo A, B, C, D, E o F, l’altra squadra abbinata (una volta estratta) sarà automaticamente assegnata al primo girone disponibile tra G, H, I, J, K e L.

