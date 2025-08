Eleonora Boi morsa da uno squalo: la giornalista sportiva e moglie di Gallinari è ricoverata in ospedale

Paura per Eleonora Boi, giornalista sportiva e moglie del cestista italiano Danilo Gallinari, che è stata morsa da uno squalo a Porto Rico, il Paese dove vive insieme al marito che gioca per i Vaqueros de Bayamón. A riportare la notizia è stata l’emittente locale Wapa Tv. La reporter è in condizioni stabili ed è ricoverata all’Università di Porto Rico a Carolina. Sia la diretta interessata che lo sportivo non hanno rilasciato commenti sulla vicenda. Secondo quanto ricostruito da Wapa Tv, è stata Nilda Jiménez, biologa del Dipartimento delle Risorse Naturali, a certificare che la ferita è stata causata dal morso di uno squalo.

Trentanove anni, Eleonora Boi è nota per aver condotto diversi programmi sportivi su Mediaset. Dopo aver partecipato a Miss Italia nel 2005, quando aveva 19 anni, inizia a lavorare a Sportitalia per poi trasferirsi a Mediaset nel 2014. Dopo l’inizio della relazione con Danilo Gallinari, all’epoca giocatore in Nba, si trasferisce in America, dove ha continuato a lavorare nell’ambito del giornalismo sportivo. Eleonora Boi e Danilo Gallinari si sono sposati nel 2022 a Cagliari e hanno due figli, Anastasia e Rodolfo, di 4 e 2 anni.