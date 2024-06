De Laurentiis jr contro il padre Aurelio: “Che mio padre dica caz***e è chiaro a tutti” | VIDEO

De Laurentiis jr contro il padre Aurelio: “Mio padre dice caz***e”

Sono destinate a far discutere le dichiarazioni di Luigi De Laurentiis, che si è scagliato contro il padre Aurelio sostenendo in una conferenza stampa che sia noto a tutti che il genitore dica “cazzate”.

Recentemente, infatti, Aurelio De Laurentis, presidente del Napoli nonché proprietario anche del Bari oltre ovviamente che noto produttore cinematografico, aveva affermato che avrebbe mantenuto la proprietà del Bari al massimo fino al 2028, per poi farlo fallire nel caso in cui non fosse stato abolito il divieto sulla multiproprietà dei club in Serie A.

Dichiarazioni che sono state commentate dal figlio Luigi, che ricopre il ruolo di presidente del Bari, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo assetto societario per la prossima stagione in Serie B.

“Le parole di mio padre hanno fatto male anche a me all’epoca, mi sono dissociato da figlio. Che mio padre possa dire delle cazzate penso che ormai sia noto, per tutti è abbastanza chiaro. Quindi debbo convivere anche con questo. Ma quando entra nella mia sfera lavorativa ci sono danni. Difendeva la multiproprietà ma con parole sbagliate. Noi crediamo in due brand sportivi, ma il mio gruppo mette tanti denari nel Bari che in passato è fallito e con la nostra proprietà non potrà mai fallire” ha affermato Luigi De Laurentis.