Cremonese Juventus streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

CREMONESE JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, sabato 1 novembre 2025, alle ore 20,45 Cremonese e Juventus scendono in campo allo stadio Giovanni Zini, partita valida per la decima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Cremonese Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Cremonese e Juventus sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Cremonese Juventus è in programma per le ore 20,45 di oggi, sabato 1 novembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Cremonese Juventus in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini, Payero, Bondo, Vandeputte, Barbieri; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti