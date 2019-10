Corea del Nord-Corea del Sud: i commenti dei protagonisti

L’attaccante della Corea del Sud del Tottenham, Son Heung-min, ha parlato al ritorno dalla trasferta a Pyongyang dove martedì scorso è andato in scena lo storico match fra le due Coree, valido per le qualificazioni al Mondiale 2022 e finito 0-0 in uno stadio senza pubblico e stampa. “È un peccato che non abbiamo vinto ma, vista l’asprezza della partita, è già un gran risultato tornare a casa senza infortuni”, ha detto il giocatore.

La partita tra le nazionali di due Paesi asiatici, che tecnicamente sono ancora in guerra, si è disputata nello stadio Kim Il Sung della capitale nordcoreana praticamente senza testimoni. “I giocatori nordcoreani erano molto suscettibili e aggressivi… Non risparmiavano offese e imprecazioni”, ha aggiunto Son, che ha parlato con i giornalisti nell’aeroporto della città sudcoreana di Incheon.

Più “pesante” il commento del vicepresidente della Federcalcio sudcoreana, Choi Young-il. “È stato come una guerra. Non ho mai visto una tale aggressività su un campo di calcio finora”, ha detto.

Ai giocatori sudcoreani, durante il soggiorno a Pyongyang, non è stato permesso di usare il cellulare ma questo non ha disturbato Son: “Mi è piaciuto perché ho dormito molto”, ha tagliato corto.

