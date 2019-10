Coppa del Mondo sci alpino: il calendario femminile completo per la stagione 2019 2020

Coppa del Mondo sci alpino: il calendario femminile 2019 2020

COPPA DEL MONDO SCI CALENDARIO FEMMINILE – Sabato 26 ottobre 2019 prende il via la nuova stagione della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Le atlete di tutto il mondo torneranno a sfidarsi. Saranno ben 41 le gare femminili più il Team Event che si disputerà il venerdì delle finali di Cortina d’Ampezzo. Saranno sette le località italiane che ospiteranno 8 gare femminili, con i ritorni di Sestriere e La Thuile. Di seguito il calendario completo delle gare femminili di Coppa del Mondo di sci 2019 2020:

OTTOBRE 2019

Sabato 26 ottobre: gigante di Soelden (AUT)

NOVEMBRE 2019

Sabato 23 novembre: slalom di Levi (FIN)

Sabato 30 novembre: gigante di Killington (USA)

DICEMBRE 2019

Domenica 1 dicembre: slalom di Killington (USA)

Venerdì 6 dicembre: discesa di Lake Louise (CAN)

Sabato 7 dicembre: discesa di Lake Louise (CAN)

Domenica 8 dicembre: superG di Lake Louise (CAN)

Sabato 14 dicembre: superG di St. Moritz (SUI)

Domenica 15 dicembre: slalom parallelo di St. Moritz (SUI)

Martedì 17 dicembre: gigante di Courchevel (FRA)

Sabato 21 dicembre: discesa di Val d’Isere (FRA)

Domenica 22 dicembre: combinata (superG + slalom) di Val d’Isere (FRA)

Sabato 28 dicembre: gigante di Lienz (AUT)

Domenica 29 dicembre: slalom di Lienz (AUT)

GENNAIO 2020

Sabato 4 gennaio: slalom di Zagabria (CRO)

Sabato 11 gennaio: discesa di Altenmarkt/Zauchensee (AUT)

Domenica 12 gennaio: combinata (discesa + slalom) di Altenmarkt/Zauchensee (AUT)

Martedì 14 gennaio: slalom in notturna di Flachau (AUT)

Sabato 18 gennaio: gigante di Sestriere (ITA)

Domenica 19 gennaio: slalom parallelo di Sestriere (ITA)

Sabato 25 gennaio: discesa di Bansko (BUL)

Domenica 26 gennaio: superG di Bansko (BUL)

FEBBRAIO 2020

Sabato 1 febbraio: discesa di Rosa Khutor (RUS)

Domenica 2 febbraio: superG di Rosa Khutor (RUS)

Sabato 8 febbraio: discesa di Garmisch-Partenkirchen (GER)

Domenica 9 febbraio: superG di Garmisch-Partenkirchen (GER)

Sabato 15 febbraio: gigante di Maribor (SLO)

Domenica 16 febbraio: slalom di Maribor (SLO)

Sabato 22 febbraio: discesa di Crans-Montana (SUI)

Domenica 23 febbraio: combinata (discesa + slalom) di Crans-Montana (SUI)

Sabato 29 febbraio: superG di La Thuile (ITA)

MARZO 2020

Domenica 1 marzo: combinata (superG + slalom) di La Thuile (ITA)

Sabato 7 marzo: gigante di Ofterschwang (GER)

Domenica 8 marzo: slalom di Ofterschwang (GER)

Martedì 10 marzo: slalom parallelo di Stoccolma (SWE)

Venerdì 13 marzo: gigante in notturna di Are (SWE)

Sabato 14 marzo: slalom di Are (SWE)

Mercoledì 18 marzo: discesa di Cortina d’Ampezzo (ITA)

Giovedì 19 marzo: superG di Cortina d’Ampezzo (ITA)

Venerdì 20 marzo: gara a squadre di Cortina d’Ampezzo (ITA)

Sabato 21 marzo: slalom di Cortina d’Ampezzo (ITA)

Domenica 22 marzo: gigante di Cortina d’Ampezzo (ITA)

