Coppa del Mondo sci alpino: il calendario maschile completo per la stagione 2019 2020

Coppa del Mondo sci alpino: il calendario maschile 2019 2020

COPPA DEL MONDO SCI CALENDARIO MASCHILE – Domenica 27 ottobre 2019 prende il via la nuova stagione della Coppa del Mondo di sci alpino. Saranno ben 45 le gare individuali maschili nel 2019 2020, più il Team Event che si disputerà il venerdì delle finali di Cortina d’Ampezzo.

Le preolimpiche maschili di Pechino 2022 della velocità si disputeranno il 15 e 16 febbraio a Yanqing. Tra le novità, oltre a quello dell’Alta Badia ci sarà un altro gigante parallelo maschile a Chamonix il 9 febbraio. Saranno sette le località italiane che ospiteranno 11 gare individuali maschili. Ecco il calendario maschile della Coppa del Mondo di sci alpino 2019 2020:

OTTOBRE 2019

Domenica 27 ottobre: gigante di Soelden (AUT)

NOVEMBRE 2019

Domenica 24 novembre: slalom di Levi (FIN)

Sabato 30 novembre: discesa di Lake Louise (CAN)

DICEMBRE 2019

Domenica 1 dicembre: superG di Lake Louise (CAN)

Venerdì 6 dicembre: superG di Beaver Creek (USA)

Sabato 7 dicembre: discesa di Beaver Creek (USA)

Domenica 8 dicembre: gigante di Beaver Creek (USA)

Sabato 14 dicembre: gigante di Val d’Isere (FRA)

Domenica 15 dicembre: slalom di Val d’Isere (FRA)

Venerdì 20 dicembre: superG della Val Gardena (ITA)

Sabato 21 dicembre: discesa della Val Gardena (ITA)

Domenica 22 dicembre: gigante dell’Alta Badia (ITA)

Lunedì 23 dicembre: gigante parallelo in notturna dell’Alta Badia (ITA)

Sabato 28 dicembre: discesa di Bormio (ITA)

Domenica 29 dicembre: combinata (superG + slalom) di Bormio (ITA)

GENNAIO 2020

Domenica 5 gennaio: slalom in notturna di Zagabria (CRO)

Mercoledì 8 gennaio: slalom in notturna di Madonna di Campiglio (ITA)

Sabato 11 gennaio: gigante di Adelboden (SUI)

Domenica 12 gennaio: slalom di Adelboden (SUI)

Venerdì 17 gennaio: combinata (discesa + slalom) di Wengen (SUI)

Sabato 18 gennaio: discesa di Wengen (SUI)

Domenica 19 gennaio: slalom di Wengen (SUI)

Venerdì 24 gennaio: superG di Kitzbuehel (AUT)

Sabato 25 gennaio: discesa di Kitzbuehel (AUT)

Domenica 26 gennaio: slalom di Kitzbuehel (AUT)

Martedì 28 gennaio: slalom in notturna di Schladming (AUT)

FEBBRAIO 2020

Sabato 1 febbraio: discesa di Garmisch-Partenkirchen (GER)

Domenica 2 febbraio: gigante di Garmisch-Partenkirchen (GER)

Sabato 8 febbraio: slalom di Chamonix (FRA)

Domenica 9 febbraio: gigante parallelo di Chamonix (FRA)

Sabato 15 febbraio: discesa di Yanqing (CHN)

Domenica 16 febbraio: superG di Yanqing (CHN)

Sabato 22 febbraio: gigante di Naeba (JPN)

Domenica 23 febbraio: slalom di Naeba (JPN)

Sabato 29 febbraio: superG di Hinterstoder (AUT)

MARZO 2020

Domenica 1 marzo: combinata (superG + slalom) di Hinterstoder (AUT)

Sabato 7 marzo: discesa di Kvitfjell (NOR)

Domenica 8 marzo: superG di Kvitfjell (NOR)

Martedì 10 marzo: slalom parallelo di Stoccolma (SWE)

Sabato 14 marzo: gigante di Kranjska Gora (SLO)

Domenica 15 marzo: slalom di Kranjska Gora (SLO)

Mercoledì 18 marzo: discesa di Cortina d’Ampezzo (ITA)

Giovedì 19 marzo: superG di Cortina d’Ampezzo (ITA)

Venerdì 20 marzo: gara a squadre di Cortina d’Ampezzo (ITA)

Sabato 21 marzo: gigante di Cortina d’Ampezzo (ITA)

Domenica 22 marzo: slalom di Cortina d’Ampezzo (ITA)

