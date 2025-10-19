Como Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Como Juventus streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

COMO JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, domenica 19 ottobre 2025, alle ore 12.30 Como e Juventus scendono in campo al Sinigallia di Como, partita valida per la settima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Como Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Como e Juventus sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Como Juventus è in programma per le ore 12.30 di oggi, domenica 19 ottobre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Como Juventus in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

COMO: Butez, Smolcic, Vojvoda, Ramon, Diego Carlos, Perrone, Da Cunha, Addai, Baturina, Paz, Douvikas. All.Cesc Fabregas.

JUVENTUS: Di Gregorio, Gatti, Kelly, Rugani, Kalulu, Cambiaso, Mc Kennie, Locatelli, Francisco Conceicao, Yildiz, David. All.Igor Tudor.