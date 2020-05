Calendario Serie A 2019-2020, le nuove date delle partite

CALENDARIO SERIE A – Oggi, 29 maggio 2020, la Lega Serie A – all’indomani del via libera del Governo alla ripresa dei campionati di calcio – ha definito il calendario per le restanti partite della stagione 2019-2020. Il campionato di Serie A, fermatosi per l’emergenza Coronavirus, ripartirà nel fine settimana del 20-21 giugno. Di seguito il calendario completo della Serie A 2019-2020 post emergenza Coronavirus:

RECUPERI 25esima GIORNATA

Sabato 20 e domenica 21 giugno 2020

Atalanta-Sassuolo

Inter-Sampdoria

Torino-Parma

Verona-Cagliari

27esima GIORNATA

Martedì 23 e mercoledì 24 giugno 2020

Atalanta-Lazio

Bologna-Juventus

Fiorentina-Brescia

Genoa-Parma

Inter-Sassuolo

Lecce-Milan

Roma-Sampdoria

Spal-Cagliari

Torino-Udinese

Verona-Napoli

28esima GIORNATA

Sabato 27 e domenica 28 giugno 2020

Brescia-Genoa

Cagliari-Torino

Juventus-Lecce

Lazio-Fiorentina

Milan-Roma

Napoli-Spal

Parma-Inter

Sampdoria-Bologna

Sassuolo-Verona

Udinese-Atalanta

29esima GIORNATA

Martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio 2020

Atalanta-Napoli

Bologna-Cagliari

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Juventus

Inter-Brescia

Lecce-Sampdoria

Roma-Udinese

Spal-Milan

Torino-Lazio

Verona-Parma

30esima GIORNATA

Sabato 4 e domenica 5 luglio 2020

Brescia-Verona

Cagliari-Atalanta

Inter-Bologna

Juventus-Torino

Lazio-Milan

Napoli-Roma

Parma-Fiorentina

Sampdoria-Spal

Sassuolo-Lecce

Udinese-Genoa

31esima GIORNATA

Martedì 7 e mercoledì 8 luglio 2020

Atalanta-Sampdoria

Bologna-Sassuolo

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Napoli

Lecce-Lazio

Milan-Juventus

Roma-Parma

Spal-Udinese

Torino-Brescia

Verona-Inter

32esima GIORNATA

Sabato 11 e domenica 12 luglio 2020

Brescia-Roma

Cagliari-Lecce

Fiorentina-Verona

Genoa-Spal

Inter-Torino

Juventus-Atalanta

Lazio-Sassuolo

Napoli-Milan

Parma-Bologna

Udinese-Sampdoria

33esima GIORNATA

Martedì 14 e mercoledì 15 luglio 2020

Atalanta-Brescia

Bologna-Napoli

Lecce-Fiorentina

Milan-Parma

Roma-Verona

Sampdoria-Cagliari

Sassuolo-Juventus

Spal-Inter

Torino-Genoa

Udinese-Lazio

34esima GIORNATA

Sabato 18 e domenica 19 luglio 2020

Brescia-Spal

Cagliari-Sassuolo

Fiorentina-Torino

Genoa-Lecce

Juventus-Lazio

Milan-Bologna

Napoli-Udinese

Parma-Sampdoria

Roma-Inter

Verona-Atalanta

35esima GIORNATA

Martedì 21 e mercoledì 22 luglio 2020

Atalanta-Bologna

Inter-Fiorentina

Lazio-Cagliari

Lecce-Brescia

Parma-Napoli

Sampdoria-Genoa

Sassuolo-Milan

Spal-Roma

Torino-Verona

Udinese-Juventus

36esima GIORNATA

Sabato 25 e domenica 26 luglio

Bologna-Lecce

Brescia-Parma

Cagliari-Udinese

Genoa-Inter

Juventus-Sampdoria

Milan-Atalanta

Napoli-Sassuolo

Roma-Fiorentina

Spal-Torino

Verona-Lazio

37esima GIORNATA

Martedì 28 e mercoledì 29 luglio 2020

Cagliari-Juventus

Fiorentina-Bologna

Inter-Napoli

Lazio-Brescia

Parma-Atalanta

Sampdoria-Milan

Sassuolo-Genoa

Torino-Roma

Udinese-Lecce

Verona-Spal

38esima GIORNATA

Sabato 1 e domenica 2 agosto 2020

Atalanta-Inter

Bologna Torino

Brescia-Sampdoria

Genoa-Verona

Juventus-Roma

Lecce-Parma

Milan-Cagliari

Napoli-Lazio

Sassuolo-Udinese

Spal-Fiorentina

Coppa Italia

Saranno le semifinali di ritorno di Coppa Italia le prime due partite che verranno giocate alla ripresa: Juventus-Milan si giocherà il 13 giugno, poi sarà il turno di Napoli-Inter il 14. Nel caso in cui l’Inter dovesse andare in finale (si parte dall’1-0 degli azzurri a San Siro) la prima gara di campionato dei nerazzurri, il recupero contro la Sampdoria, sarà disputato domenica 21 e non sabato 20 giugno.

Calendario Serie A: date e orari

In tutto saranno ben 124 partite le partite della Serie A da disputare in 44 giorni, con tredici giornate precise tra weekend e infrasettimanali, dal 20 giugno al 2 agosto. A che ora si giocheranno le partite della Serie A? Visto il caldo estivo, i nuovi orari delle gare dovrebbero essere 17,15, 19,30 e 21,45. Il tutto salvo ulteriori stop. “Se ho mai pensato che non saremmo riusciti a ripartire? Purtroppo sì, nei momenti più difficili, nei giorni con i dati più alti della curva dell’epidemia – le parole del ministro dello sport Vincenzo Spadafora al Tg5 -. Devo dire che ancora adesso incrocio le dita per sperare che campionato possa andare avanti fino alla fine come previsto”.

La classifica della Serie A

Abbiamo visto il calendario della Serie A 2019-2020, ma qual è la classifica in vista della ripresa fissata per il 20 giugno? Di seguito la classifica completa dal primo all’ultimo posto:

Juventus 63

Lazio 62

Inter 54*

Atalanta 48*

Roma 45

Napoli 39

Milan 36

Verona 35*

Parma 35*

Bologna 34

Sassuolo 32*

Cagliari 32*

Fiorentina 30

Udinese 28

Torino 27*

Sampdoria 26*

Genoa 25*

Lecce 25

SPAL 18

Brescia 16

*una partita in meno

Dove vedere la Serie A in tv e streaming

Abbiamo visto calendario e classifica della Serie A, ma dove sarà possibile vedere le partite in diretta tv e streaming? Le partite della Serie A, come prima dello stop, saranno trasmesse via satellite da Sky Sport e Dazn. Per assistere ai match è necessario quindi sottoscrivere gli abbonamenti alle due piattaforme. Nelle ultime ore però è nata l’idea di trasmettere alcuni match (o tutti?) in chiaro per evitare assembramenti in locali pubblici.

