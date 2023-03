Calcio, ultrà tedeschi contro Piantedosi per le trasferte vietate: “Uomo di m…”

Piantedosi contestato anche all’estero. Dopo le scritte sui muri di Cutro, il ministro dell’Interno è diventato bersaglio anche delle proteste dei tifosi tedeschi, indignati per la decisione di vietare ai sostenitori dell’Eintracht Francoforte la trasferta a Napoli. L’appuntamento è per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma mercoledì prossimo: ai tifosi dell’Eintracht, sconfitto all’andata per 1-0, potrebbe essere impedito anche solo l’accesso alla città partenopea. Troppo alto, secondo il Viminale, il rischio di incidenti dopo gli scontri all’andata.

Ieri la curva del Bayern Monaco ha deciso di esprimere solidarietà agli ultrà dell’Eintracht, esponendo un lungo striscione con un insulto in italiano contro Piantedosi. “No to bans of fans (No ai divieti ai tifosi)! Piantedosi uomo di merda”, il messaggio lanciato nel corso della partita con il Paris Saint-Germain, vinta dai bavaresi per 2-0.

“È una grave e inaccettabile ingerenza delle autorità di sicurezza italiane nell’organizzazione e nella cultura delle competizioni europee per club”, aveva dichiarato l’amministratore delegato dell’Eintracht, Axel Hellmann, commentando la decisione del ministero dell’Interno.