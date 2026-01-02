Cagliari Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Cagliari Milan streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

CAGLIARI MILAN STREAMING TV – Oggi, venerdì 2 gennaio 2026, alle ore 20,45 Cagliari e Milan scendono in campo allo stadio di Cagliari, partita valida per la 18esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Cagliari Milan in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Cagliari e Milan sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Cagliari Milan è in programma per le ore 20,45 di oggi, venerdì 2 gennaio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Cagliari Milan in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Idrissi; Adopo, Prati, Deiola; Palestra, Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. All. Allegri.