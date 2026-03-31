Bosnia Italia streaming e diretta tv: dove vedere playoff Mondiali
Bosnia Italia streaming e diretta tv: dove vedere playoff Mondiali
BOSNIA ITALIA STREAMING TV – Oggi, martedì 31 marzo 2026, alle ore 20,45 Bosnia e Italia scendono in campo allo stadio Bilino Polje di Zenica (Bosnia), partita valida per i playoff di qualificazione ai Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Bosnia Italia in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:
In tv
La partita tra Bosnia e Italia sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20,45 di oggi, martedì 31 marzo 2026, con telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.
Bosnia Italia streaming live
Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Bosnia Italia sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:
- Partita: Bosnia-Italia
- Stadio: Bilino Polje di Zenica (Bosnia)
- Data: martedì 31 marzo 2026
- Orario: 20,45
- Canale TV: Rai 1
- Streaming: RaiPlay.it
Le probabili formazioni
Abbiamo visto dove vedere la partita tra Bosnia e Italia, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:
BOSNIA (3-5-1-1): Vasjli; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Alajbegovic, Sunjic, Dedic; Dzeko, Demirovic. Ct: Sergej Barbarez
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; G.Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Pio Esposito, Moise Kean. Ct: Gennaro Gattuso