Ci pensa Fabrizio Corona a svelare un possibile retroscena sulla rottura tra i membri della Bobo tv, annunciata a sorpresa da Vieri durante la puntata di ieri della popolare trasmissione calcistica in streaming, che ha condotto da solo. “Da stasera ci sono solo io alla Bobo TV. Ringrazio Adani, Cassano e Ventola per la loro presenza e collaborazione avuta fino ad oggi”, ha annunciato l’ex bomber.

Ma cosa è successo? Per molti si tratterebbe di uno scherzo goliardico, ma non è da escludere l’ipotesi di una violenta lite. L’unico a rispondere (anche se indirettamente) è stato Lele Adani con un messaggio criptico via social. A svelare alcuni presunti dettagli ci pensa Dillingernews, il sito diretto da Fabrizio Corona, nelle scorse settimane al centro dell’attenzione per le rivelazioni sul caso scommesse che ha travolto alcuni calciatori.

“Ecco la prima verità: Vieri è stato abbandonato dai suoi compagni di avventura”, si legge su Instagram. In particolare secondo Corona si tratterebbe di un litigio nato tra Vieri, Adani, Ventola e Cassano. Tutti si sarebbe allontanati dal padrone di casa per motivi non meglio specificati: “Sono stati prima Adani e Cassano ad andarsene e poi Ventola. Lo hanno abbandonato, lo hanno lasciato solo, lui non se lo aspettava e ci è rimasto molto male. Come prima ripicca, in linea con la sua maturità sopraggiunta, li ha defollowati”. E in effetti su Instagram tra i following dell’ex centravanti, non risultano più esserci i suoi compagni di diretta.

Tra i motivi della clamorosa rottura, secondo l’ex re dei paparazzi, ci sarebbero alcuni problemi economici e di rancore, diventati ormai impossibili da gestire. Non è mancata neanche una frecciatina a Vieri: “Alla base oltre oltre ai già previsti (mesi fa da Fabrizio Corona) problemi economici e di potere anche qualche rancore, basta guardare i video di Lele Adani su Instagram. La storia della vita di Bobo si ripete. Riesce sempre a litigare con i suoi migliori amici e rimane sempre solo”. Nelle prossime ore il sito dovrebbe pubblicare ulteriori indiscrezioni.